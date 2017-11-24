Посетители фестиваля NAUKA 0+ могут попробовать себя в роли космических пилотов

В МВДЦ «Сибирь» сегодня, 2 декабря, продолжает свою работу основная площадка Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ — выставка «Город открытий». Двери выставочного центра открыты для школьников. Ребят ждет импровизированное путешествие в мир карьеры.

В третьем павильоне участников встречают волонтеры космической площадки фестиваля. Ее организаторы — детский технопарк «Кванториум» и группа компаний «Искра» — подготовили для гостей несколько тематических локаций. Участников приглашают сфотографироваться с «суперглобусом» — масштабной вращающейся моделью Земли — и узнать о современных геостационарных спутниках.

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Здесь же можно попробовать себя в роли инженера-конструктора и с помощью резидентов технопарка собрать реальную модель наноспутника формата кубсат. Рядом с юными конструкторами тренируются на симуляторах пилоты космических кораблей: их первая цель — достичь отметку в 360 метров над уровнем моря.

Отдельной достопримечательностью космической локации стали инновационные разработки двойного назначения группы компаний «Искра» — самонаводящаяся и переносимая антенны «Феникс». Их широко используют военные, спасатели, участники исследовательских экспедиций. Инженеры «Искры» адаптировали оборудование к суровому российскому климату, благодаря чему все продукты «Феникс» работают при температурах от −40 до +55°C.

Антенны наводятся на спутник менее чем за 5 минут и позволяют пользоваться интернетом в районах, где нет никакой связи. Антенны были протестированы в «Искра-туре» — самом масштабном инженерном путешествии, команда которого посетила 26 городов России, Белоруссии и Казахстана. В каждом городе команда «Искра-тура» показывала в действии новейшие разработки горожанам, представителям компаний и ведомств. Путешествие продлилось долгих четыре месяца, а длина маршрута превысила 25 тысяч километров. В октябре инженеры компании вернулись в родной Красноярск, и теперь увидеть инновационные разработки могут и гости фестиваля науки.

«Огромную роль в развитии наукоемких компаний играет сотрудничество с институтами, университетами и научными центрами. К этому постепенно приходят лидеры рынка, но пока не так много предприятий работает с новым поколением инженеров, начиная со школьной скамьи. С этого года мы начали делать первые шаги в этом направлении — подписали соглашение с детским технопарком „Кванториум“ и начали развивать партнерские форматы. Наша площадка сегодня — это место, где гости могут узнать больше о спутниковых технологиях, принять участие в их создании и увидеть результат труда многих инженеров нашей компании — инновационные разработки, востребованные на мировом рынке» — прокомментировал открытие экспозиции генеральный директор «Искры» Андрей Ромулов.

Выставка «Город открытий» будет работать 2 декабря в МВДЦ «Сибирь» с 10:00 до 17:00. Вход свободный.