Красноярских водителей предупредили об опасности снежных горок

Красноярская ГИБДД напомнила автомобилистам об опасности стихийных снежных горок, которые располагаются вблизи проезжих частей.

Именно зимой случаются ДТП, когда на дорогу неожиданно выезжают дети на санках или снегокатах и попадают под колеса проезжающих машин. Дорожные полицейские призывают родителей провести беседы с детьми о небезопасности таких развлечений, а водителям советуют проявлять особую осторожность.

«С приходом минусовых температур и обильных осадков автополицейские постоянно контролируют места возможного образования небезопасных снежных возвышенностей, с которых любят кататься дети. В настоящий момент количества снега недостаточно для образования стихийных горок, но горожанам стоит предупредить своих детей об опасности катания на таких участках и использовать для зимних развлечений специально организованные места», — предупредили в дорожной полиции.

На опасные спуски из снега красноярцы могут пожаловаться в службу 005 или районную администрацию. Специалисты выедут на место и ликвидируют их.