Владислав Логинов остался недоволен уборкой улиц и дал мастер-класс с лопатой (видео)

Первый заместитель главы города Владислав Логинов рассказал об уборке снега в Красноярске.

Не прекращающийся на протяжении трех дней снег привел к транспортному коллапсу и вызвал большое возмущение горожан. В социальных сетях многие жаловались на то, что опоздали на работу, а ходить по тротуарам совершенно невозможно. По данным департамента горхозяйства администрации города, за три дня в Красноярске выпало 43 % от месячной нормы осадков.



Первый заместитель главы города Владислав Логинов отметил, что на улицы ночью вывели 122 единицы техники, но и этого оказалось недостаточно. В первую очередь, как обычно, убирали улицы с большим трафиком, затем снег почистили на поперечных, соединяющих магистральные дороги между собой. Лишь после этого очередь доходит до второстепенных.

«Несмотря на сложные погодные условия, обеспеченность города качественным содержанием улично-дорожной сети должна быть обязательной. Сегодня мы недовольны состоянием дорог и тротуаров. В ночное время работа была организована достаточно эффективно, есть еще замечания. В основном они связаны с пешеходной зоной — это дворы и междворовые проезды», — пояснил Владислав Логинов.

Он посетовал на то, что дорожникам сильно мешают автомобилисты, которые паркуют свои машины во дворах и проездах, а также на продолжающиеся осадки. Он пояснил, что уборка снега и его вывоз проводится лишь ночью, чтобы не мешать дорожному движению днем. В светлое время суток уборку проводят на тротуарах, в скверах и на остановках, от снега будут очищать остановочные площадки и карманы.

«В ночной период мы снова перейдем на патрулирование дорожной техники, выйдут на дороги комплексы для уборки снега. Поэтому мы рассчитываем, что до конца дня и в ночное время работы продолжатся», — пояснил Владислав Логинов.

Ночью к уборке улиц планируется привлечь еще 15 машин — это будут самосвалы для транспортировки собранного на улицах снега. Помощь в уборке снега дорожникам окажут управляющие компании и представители бизнеса — во всех районах сейчас проходят совещания с ними.