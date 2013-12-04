Красноярская стюардесса признана самой красивой в мире по мнению зрителей

Стюардесса красноярской авиакомпании NordStar Екатерина Галимова получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Топ стюардесс-2017». Финал первого международного конкурса прошел в пятницу, 1 декабря, в Москве.

Как рассказали организаторы, в этом году в конкурсе участвовали стюардессы из Казахстана, Белоруссии, Латвии, Литвы, Арабских Эмиратов и России. Кастинг прошли 937 девушки, но в финал попали только 19.

Победительницей конкурса стала Полина Сметанина из «Аэрофлота».

Мы обязательно расскажем и покажем Вам фотографии с финала «ТОПСТЮАРДЕСС 2017». Но.... чуть позже, всем нам надо отдохнуть! Встречайте новую главную стюардессу страны и мира! Полина Сметанина, авиакомпания Аэрофлот #topstewardess Публикация от ТОП СТЮАРДЕСС (@topstewardess) Дек 1 2017 в 1:22 PST

Мисс зрительских симпатий стала Екатерина Галимова из Nord Star (Красноярский край).

В этом году была еще одна номинация: Топ-3 самых красивых стюардессы мира. Ими стали Ксения Захарова из Emirates, Екатерина Столярова из Ural Airlines и Аделина Ханипова из Azur Air.