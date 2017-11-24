Руководитель интернет-газеты Newslab.ru покинул свой пост

Директор популярного красноярского онлайн-издания Newslab.ru Юрий Тишков покинул свой пост после 8 месяцев работы. С 1 декабря этого года он больше не является руководителем интернет-газеты.

Тишков возглавил издание 31 марта 2017 года. Комментируя свое решение об уходе, Тишков заявил, что, скорее всего, больше не будет работать в сфере медиа и на госслужбе, откуда он пришел в Newslab.ru. Он признался, что все это время также отдавал силы и вдохновение «своей страсти — фигурному катанию». Юрий Тишков намерен сосредоточиться на тренировочном процессе в России и за рубежом, а также заниматься личными проектами в бизнесе.

«К нынешнему дню и в медиа, и в спорте я продвинулся так далеко, что совмещать это больше невозможно. Исследования, сборы, соревнования, мастер-классы в разных городах и странах — всё это никак не укладывается ни в режим госслужбы, ни в рамки должностных функций руководителя крупного СМИ. Это выбор по любви. И, наверное, по ощущению удовлетворённости... Вдохновение и ощущение счастья от занятия любимым делом — вот что решило этот выбор», — рассказал Тишков.

Напомним, предыдущий руководитель Newslab.ru Александр Назаров, который возглавлял интернет-газету с 2009 года до весны 2017 года, также занялся личными коммерческими проектами, в том числе запустил музыкальное реалити-шоу «Я НЕМО» о начинающем артисте, который пытается пробиться в шоу-бизнесе.

Текущее управление интернет-газетой Newslab.ru возложено на замдиректора Светлану Бурлаченко.

Интернет-газета Newslab.ru — ведущее онлайн-издание Красноярска и Красноярского края. В 2017 году ей исполнилось 16 лет и за это время она по праву стала одним из самых авторитетных электронных СМИ региона. За годы работы Newslab.ru удалось сформировать вокруг себя постоянную аудиторию, которая продолжает расти. Сегодня, по данным Google Analytics, интернет-газету ежемесячно читает более 600 000 жителей Красноярска, Красноярского края и всей России.