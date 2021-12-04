Сергей Ерёмин обсудил энергоэффективность Красноярска с японскими экспертами

Глава Красноярска Сергей Ерёмин провёл рабочую встречу с делегацией Азиатско-Тихоокеанского центра исследования энергетики и экспертами АТЭС, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 2016 году Красноярск принял участие в конкурсе на реализацию проекта низкоуглеродного города форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В декабре 2016 года Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что столица Красноярского края стала победителем 7-ой стадии проекта низкоуглеродного города АТЭС. Данный проект реализуется совместно с Азиатско-Тихоокеанским центром исследования энергетики (АПЕРК).

В результате конкурсного отбора экспертом на проведение исследований в Красноярске назначили японскую компанию «Никкен Сэккей». Объектом внимания зарубежных специалистов стал анализ работы промышленных, теплоэнергетических объектов, общественного транспорта и других сфер. В результате были разработаны рекомендации по внедрению низкоуглеродных технологий. В эти дни делегация АПЕРК с экспертами АТЭС прибыла в столицу края, чтобы подвести итоги совместной работы.

«Я очень рад приехать в Красноярск, тем более что сибирский город встречает нас прохладной, но комфортной погодой, — обратился к главе города президент АПЕРК, господин Такато Одзими. — Начиная с 2010 года, шесть городов мира стали городами-моделями низкоуглеродного развития. Такие города расположены в Китае, Таиланде, Индонезии, Перу, на Филиппинах, во Вьетнаме. Россия — наш седьмой проект, который представляет ваш город. Красноярск по-своему уникален: он расположен глубоко внутри континента, отличается холодным климатом и требует достаточно больших затрат на обогрев и кондиционирование помещений. В рамках проекта изучались три элемента: производство электроэнергии, её потребление и возможность применения энергоэффективности в конкретных географических условиях».

Он также отметил, что Красноярск станет последним городом, представляющим новую модель низкоуглеродного развития. Низкоуглеродные города — это территории с динамично развивающейся экономикой, при этом сохраняющие сравнительно низкий уровень объёма энергорасходов и выбросов углекислого газа.

Сергей Ерёмин в ходе беседы подчеркнул, что для развития Красноярска участие в таком проекте играет значимую роль: «Для нашего города и его жителей очень важны вопросы экологии. Поэтому рекомендации экспертов проекта будут учтены в программе социально-экономического развития города. В целом, специалистами была проделана очень скрупулезная и ответственная работа, которая охватила исследования теплоэнергетических станций, промышленных предприятий, функционирования жилых домов и микрорайонов... Рассчитываю, что экспертная оценка представителей АПЕРК и АТЭС поможет найти новые, эффективные решения, которые позволят Красноярску „продвинуться“ в вопросах экологии».

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Отчёт о проведённом анализе в рамках проекта низкоуглеродного города на этой неделе будет обсуждаться с участием всех включённых в эту работу экспертов. В дальнейшем итоговые рекомендации послужат образцом проектирования низкоуглеродных городов в России и других странах АТЭС со схожими климатическими условиями.