Японские эксперты помогут сократить выбросы в Красноярске

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня встретился с экспертами международного проекта «Низкоуглеродный город АТЭС», сообщили в пресс-службе городской администрации.

В апреле 2016 года мэр провел встречу с ведущими экспертами Азиатско-Тихоокеанского центра исследований в области энергетики, на которой было принято решение об участии Красноярска в конкурсе проекта «Низкоуглеродный город». В декабре прошлого года краевой центр стал победителем конкурса на реализацию 7-ой стадии проекта низкоуглеродного города АТЭС.

Этот проект предусматривает применение низкоуглеродных технологий к внутренней материковой (удаленной от моря) территории. В результате конкурсного отбора, проведенного АТЭС, экспертом на проведение исследований была определена компания «Никкен Сэккей» (Япония).

Сегодня Эдхам Акбулатов провел встречу с представителями японской компании и обсудил предварительные результаты реализации проекта. Исполнительный директор Исследовательского института «Никкен Сэккей» (Япония) Синдзи Ямамура рассказал о том, как реализуется программа:

«Нам удалось посмотреть объекты энергоснабжения города. Мы уделили особое внимание котельным, ТЭЦ, оценили уникальный природный ландшафт и объекты. Специально для этого проекта мы сформировали команду международных экспертов. Мы разрабатываем не только конкретные предложения по энергоснабжению города, но и по модернизации транспортной системы, повышению энергоэффективности жилого фонда. Я благодарю администрацию города за активное сотрудничество, полноту предоставленной нам информации. В своей работе мы используем метод компьютерного моделирования и в настоящий момент готовим конкретные предложения, которые помогут Красноярску сократить выбросы углерода в атмосферу».

В частности, для уменьшения экологической нагрузки на Красноярск международные эксперты предлагают отказаться от системы малых котельных, провести работу по снижению энергопотерь на трубопроводах, повторно использовать сбросовую энергию, активнее применять альтернативные энергоисточники, такие как енисейская вода и солнечная энергия.

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«Ежегодно в Красноярске сжигается порядка 6 миллионов тонн угля. Поэтому нам очень важно, чтобы, представляя результаты работы, вы указали, какое количество выбросов удастся сократить, реализуя ваши рекомендации», — обратился к экспертам Эдхам Акбулатов.

Господин Ямамура принял предложение главы города и сообщил, что уже осенью будет готов представить полный отчёт. Следующий визит экспертов запланировал на октябрь.

Завершая встречу, глава Красноярска подчеркнул: «Мы рассчитываем, что применение новых технологий в области экологии, управления жилищно-коммунальным комплексом позволит найти важные для города решения. Рассчитываю, что к команде международных экспертов присоединятся красноярские учёные Сибирского федерального университета. Безусловно, участие Красноярска в проекте „Низкоуглеродный город“ — это лишь начало большой работы, а её результаты позволят Красноярску достичь экологического равновесия».