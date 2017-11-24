В Красноярске второй день сохраняется опасное загрязнение воздуха

Общественники и жители Красноярска второй день жалуются на сильное загрязнение воздуха в краевой столице. Об этом свидетельствуют показания счетчиков красноярских активистов, которые следят за качеством воздуха.

Напомним, режим «черного неба» в городе сняли в пятницу, 1 декабря. А уже в утром в субботу весь Красноярск чем-то затянуло. Многие предположили, что это был туман, которым сопровождается перепад температур. Но в некоторых районах города чувствовался запах гари. Хуже всего ситуация была на улицах Копылова, Ады Лебедевой, Павлова.

К утру воскресения качество воздуха в столице края не улучшилось. Жители города продолжают жаловаться на плохое самочувствие: головную боль и невозможность дышать. Некоторые из них уверяют, что чувствуют неприятный запах в квартирах даже с закрытыми окнами.

Официальные данные об уровне загрязнения атмосферного воздуха за минувшие выходные в Красноярске появятся только к вечеру понедельника.