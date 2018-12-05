Работница таможни променяла коммерческие секреты на iPhone

Суд запретил работать в госорганах бывшей таможеннице, которая за iPhone 5S передала секретную коммерческую информацию предпринимателю.

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Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, бывшую сотрудницу Красноярской таможни суд признал виновной в получении взятки в значительном размере и злоупотреблении должностными полномочиям.

Суд установил, что в 2014 году женщина получила взятку от предпринимателя — мобильный телефон Apple iPhone 5S, стоимостью больше 26 тыс. рублей. За это сотрудница таможни помогала предпринимателю в оформлении товаров на экспорт и оказывала общее покровительство.

«Кроме того, установлено, что осужденная сообщала таможенному представителю другого участника внешнеэкономической деятельности информацию ограниченного доступа, а также сведения, относящиеся к коммерческой тайне, которые использованы предпринимателем в целях увеличения прибыли организации», — рассказали в управлении.

Суд назначил бывшей сотруднице таможни наказание в виде штрафа. Она заплатит 350 тыс. рублей, а также три года не сможет работать в государственных органах на должности, связанной с государственной службой.