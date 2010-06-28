Очередной таможенник в Красноярском крае попался с наркотиками

Таможенного инспектора из Красноярска поймали с гашишем, сообщили 28 июня в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

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Уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ возбудили в отношении инспектора Красноярской таможни, который подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере. У мужчины нашли 2,31 грамма гашиша. Следователям предстоит установить продавца и собрать доказательства, подтверждающие вину таможенника.

Это не первый случай, когда сотрудники Красноярской таможни попадают под подозрение в хранении и употреблении наркотиков. В феврале сотрудники ДПС нашли синтетический наркотик еще у одного инспектора. Мужчина утверждал, что приобрел его для собственного употребления. Неделю назад суд вынес ему обвинительный приговор.