В Красноярске завершается экологический марафон по сбору макулатуры

В ГУК «Жилфонд» завершается экологический марафон по сбору макулатуры при поддержке «Зелёной дружиной СГК». До окончания сбора бумаги в районных дирекциях Городской управляющей компании осталась неделя.

С 4 по 9 декабря приносить ненужные журналы, старые книги, бумагу, газеты и коробки горожане могут по адресам: ул. Тамбовская, 5, ул. Воронова, 39/1 и ул. 60 лет образования СССР, 14.

Напомним, марафон уже прошёл в Свердловском, Центральном, Железнодорожном районах, Кировском и Октябрьском районах. За это время жители сдали на переработку 1 697 килограммов ненужной бумаги.

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В рабочие дни принимают макулатуру бесплатно с 8:00 до 17:00. В субботу с 10 до 12 часов принимать старую бумажную продукцию будет организация, утилизирующая вторсырье, по цене 4 рубля за килограмм.

График приёма макулатуры: 4-8 декабря с 8.00 до 17:00 бесплатно; 9 декабря с 10:00 −12:00 по цене 4 рубля за кг: ул. Тамбовская, 5; ул. Воронова, 39/1. С 12:30 до 14:30 в микрорайоне Солнечный по улице 60 лет образования СССР, 14