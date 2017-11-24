Президент представит к госнаградам представителей «Норникеля» за прокладку ВОЛС

В ходе состоявшейся 4 декабря в Москве рабочей встречи с главой государства президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал Владимиру Путину о наиболее значимых проектах компании, реализованных в 2017 году.

К ним Потанин отнес проведение широкополосного интернета в Норильск и строительство Быстринского горно-обогатительного комбината в Забайкальском крае. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Владимира Потанина представить к государственным наградам тех, кто отличился при реализации этих проектов.

В конце октября «Норникель» приступил к пусконаладочным работам на Быстринском горно-обогатительном комбинате. 31 октября на расположенном в 350 км от Читы предприятии, которое стало крупнейшим гринфилд-проектом в горно-металлургической отрасли России, состоялся праздник первой тонны руды. Комбинат перейдет на полноценный режим работы к середине 2018 года, а в конце 2019-го выйдет на проектную мощность. Предприятие будет заниматься добычей и обогащением золото-железо-медных руд и производить медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты.

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Особый интерес президента страны вызвала работа «Норникеля» по улучшению экологической ситуации. «Мы кардинально улучшили обстановку на Кольском полуострове, где снизили выбросы вредных веществ в атмосферу на норвежской границе, и на 35 процентов уменьшили выбросы в черте города Норильска», — отметил Потанин.

Он также рассказал о дальнейших шагах, которые позволят компании к 2023 году сократить выбросы диоксида серы на 75 %, в том числе и о ходе реализации «Серного проекта». «Хотя он по‑прежнему стоит огромных денег, порядка 150 миллиардов рублей только в Норильске мы вложим в решение этой проблемы, но мы уверены, что это всё окупится сторицей <...> », — отметил Владимир Потанин.