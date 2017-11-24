В Солонцах в горящем доме погиб девятилетний мальчик

В ночном пожаре в поселке Солонцы (Емельяновский район Красноярского края) погиб ребенок. Его родители и сестра попали в больницу.

Как рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС России, пожар в частном доме в пос. Солонцы начался вчера около полуночи. К тому времени, когда первые подразделения пожарных прибыли на место, двухэтажный дом уже был полностью охвачен огнем. Остановить пожар удалось лишь через сорок минут на площади в 96 кв. метров.

В пресс-службе сообщили, что из огня удалось спасти хозяина дома, его жену и дочь-младенца. Еще один ребенок, 9-летний мальчик, погиб.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправной проводки. На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Ей предстоит точно установить причины пожара и все обстоятельства происшествия.

В краевом следственном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что по факту гибели ребенка уже возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (по ч. 1 ст. 109 УК РФ). Как пояснили следователи, родители мальчика спаслись из горящего дома сами, но получили серьезные ожоги до 80 % тела.