В Хакасии проверяют росгвардейцев, которые не спасли водителя из горящей машины (видео)

Хакасские следователи проводят проверку по сообщениям СМИ о неправомерных действиях сотрудников вневедомственной охраны.

Речь идет о материале за 30 ноября, который появился на сайте информагентства «Хакасия». В нем журналисты рассказывают об обстоятельствах ДТП, которое произошло 12 ноября в городе Саяногорске. Во втором часу ночи ВАЗ-21099, который преследовали двое сотрудников вневедомственной охраны, врезался в припаркованный большегруз и загорелся. Водитель от полученных травм и ожогов скончался в машине.

Предположительно, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения и проигнорировал их требование об остановке. Теперь полицейских обвиняют в том, что после ДТП и возгорания они не предприняли никаких мер к спасению водителя, который находился в охваченном огнем автомобиле.

«После столкновения с грузовиком они даже не попытались помочь водителю выбраться из машины. Пока он горел и кричал, они наблюдали и светили фонариками. Экипаж ГИБДД также не пытался спасти водителя. Только подъехавший через несколько минут минут таксист стал пытаться тушить огнетушителем, но было уже поздно. Молодой парень сгорел заживо. „Герои“ из ВОХР пояснили свое бездействие страхом „Вдруг взорвется“», — цитируют журналисты того, кто прислал им видео.

Теперь разбираться в случившемся будут следователи — им предстоит дать правовую оценку действиям полицейских. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.