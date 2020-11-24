В Октябрьском районе ребенок играл со спичками и задохнулся в дыму пожара

В Октябрьском районе ребенок устроил пожар и погиб в дыму.

Как пояснили в краевом следственном управлении Следственного комитета, пожар произошел 23 ноября около 20:00 в квартире на ул. Ладо Кецховели, 65. Дома в этот момент находился только один четырехлетний ребенок, его тело, с признаками отравления угарным газом, нашли пожарные. Родители мальчика в это время были на работе.

Рядом с ребенком нашли частично сгоревшие спички, коробок от них и зажигалку. Точную причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Они допросили свидетелей пожара, родителей ребенка, а также знакомых семьи.