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В Красноярск незаконно привезли 300 килограммов рогов
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В Красноярск незаконно привезли 300 килограммов рогов

6 декабря 11:47
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В красноярском аэропорту задержали крупную партию оленьих рогов.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю, 10 мешков с 300 кг окостенелых рогов северного оленя привезли в Красноярск с Таймыра. Необходимых сопроводительных документов, подтверждающих безопасность сырья, владельцы не предоставили.

Окостеневшие рога оленей используются для различных поделок
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю
В Красноярск пытались незаконно привезти 10 мешков этого товара
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю

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Сейчас рога отправили в изолированный склад.

Вернут ли их хозяину, станет известно после проверки.

Молодые рога оленей - панты - используются в медицинских целях, а окостеневшие, чаще всего, идут на создание различных поделок.

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