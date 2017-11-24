В Красноярске под бульдозер отправили 10 коробок польских яблок

В Красноярске нашли и уничтожили яблоки из Польши.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю, санкционные яблоки из Польши нашли на оптовой овощной базе на ул. Шахтеров, 59 (рынок «Южный»). Десять коробок, в которых находилось 154,3 кг яблок, привезли в Красноярск из республики Беларусь, но поставщиком является польская компания «POLSADDystybucjaSp.z.o.o.». Сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

В управлении сообщили, что все яблоки вывезли на полигон твердых бытовых отходов и уничтожили. Всего за ноябрь под бульдозеры отправились 6 партий санкционных овощей и фруктов из Польши и Турции общим весом в 1,5 тонны. Ввозить их в Россию запрещено постановлением правительства.