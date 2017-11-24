Глава Ачинска проверил ремонт детской поликлиники и городского вокзала

Глава Ачинска Илай Ахметов 6 декабря на традиционном объезде города проверил, как идёт ремонт детской поликлиники и железнодорожного вокзала.
Ремонт первого объекта начался в ноябре. Поликлиника в седьмом микрорайоне города давно ждала обновления и теперь полностью преображается. Как сообщил градоначальнику главный врач краевого центра охраны материнства и детства № 2 Александр Третьяков, ремонт идет с опережением графика:
«По контракту работы должны завершиться до 20 марта, но по состоянию на этот день строители работают с опережением графика примерно на три-четыре недели. Два раза в неделю мы проводим проверки. До конца года будут завершены все „грязные“ строительные работы».
Ремонтом в детской поликлинике занимается ООО «Строительная торговая компания НИКЕ ресурс. Она выполняет общестроительные и электромонтажные работы, реконструкцию систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, монтаж сетей связи, охранно-пожарной сигнализации.
Во время ремонта пациенты получают медуслуги в поликлинике на ул. Лапенкова, 17. Илай Ахметов пожелал подрядчикам не сбавлять темпы и уже в марте сделать жителям Ачинска долгожданный подарок.
К Новому году жителей и гостей города ждёт большое открытие обновленного ЖД вокзала. Глава Ачинска встретился с начальником дирекции железнодорожных вокзалов Красноярской железной дороги ОАО «РЖД» Евгением Франком. Вместе они осмотрели завершающие строительные работы и обсудили благоустройство Привокзальной площади.
Реконструкция железнодорожного вокзала в Ачинске проходит в три этапа. Уже завершён ремонт фасада здания, сейчас заканчиваются внутренние работы. Третий этап будет реализован до сентября 2018 года. На вокзале появятся динамические табло и большие электронные часы. Кроме того, здание будет полностью адаптировано для маломобильных групп населения. В планах — обновление систем информатизации и оповещения.
Обновление вокзала стало результатом совместной работы между руководством Красноярской железной дороги и администрацией Ачинска.
«Много труда вложено в этот проект, многое еще предстоит сделать, но это стоит потраченных средств и времени. Теперь ачинцы, а также гости видят современный, обновленный вокзал, а это главные „ворота“ нашего города. Скоро здесь станет еще красивее. Мы работаем вместе, чтобы делать Ачинск лучше», — подчеркнул по итогам выезда Илай Ахметов.