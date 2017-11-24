Оскандалившегося подрядчика отстранили от ремонта проспекта Мира

Городская администрация разорвала контракт с подрядчиком ремонта проспекта Мира ООО ИЦ «СпецПромПроект». Об этом сегодня, 5 декабря, заявил руководитель Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Александр Горленко на встрече с журналистами.

«Буквально вчера подрядчику сообщили о том, что управление расторгает с ним договор», — объявил Александр Горленко. По его мнению, главной причиной расторжения контракта стала несостоятельность подрядчика: «Они должны были закончить работы к 31 октября, и оставалась возможность доделать незавершенное благоустройство. Но подрядчик этого не сделал».

Он добавил, что Управление сообщит в УФАС о несостоятельном подрядчике, и антимонопольщики решат, включать ли «СпецПромПроект» в так называемый черный список подрядчиков. Завершением благоустройства на проспекте займется новый подрядчик в следующем году.

Напомним, капитальный ремонт проспекта Мира начали в этом году. На протяжении всего срока его сопровождали громкие скандалы. Все лето горожанам приходилось пробираться через разрытую улицу и обходить завалы брусчатки на тротуарах. Подрядчик не успевал закончить ремонт к назначенному сроку, к благоустройству проспекта подключили заключенных. В конце ноября стало известно, что из-за затянувшегося ремонта проспект Мира впервые останется без праздничной новогодней иллюминации.

Общественники заявили, что подрядчик уложил на проспекте некачественный асфальт, а прокуратура обвинила подразделение мэрии в мошенничестве при проведении ремонта и потребовала возбудить уловное дело.

Ранее теперь уже бывший глава Красноярска Эдхам Акбулатов показательно критиковал подрядчика и требовал ускорить работы. Новый глава Красноярска Сергей Ерёмин признал, что ремонт разочаровал красноярцев и не оправдал его ожидания: «По сути, испохабили весь центр нашего города».