Ачинцы могут украсить родной город к Новому году и получить за это подарки

Глава Ачинска Илай Ахметов объявил новогодний конкурс для всех горожан, предприятий, учреждений и индивидуальных предпринимателей «Наш Новогодний Ачинск». Цель конкурса — украсить город к Новому году. Проводиться он будет по 4 номинациям:

— «Новогодняя сказка» (участники — УК, ТСЖ, ТОС);

— «Новогодний дворик» (участники — жители частных домовладений);

— «Новогоднее настроение» (участники — организации торговли и сферы услуг, учреждения и предприятия всех форм собственности);

— «Новогодняя фантазия» (участники — жители многоквартирных домов).

Желающие принять участие могут подать заявки до 12 декабря в МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска» по адресу: Ачинск, ул. Свердлова, каб. 1-5, в рабочие дни (понедельник — пятница), с 8.00 до 17.00 часов (перерыв 12.00-13.00).

В целом конкурс «Наш Новогодний Ачинск» будет проходить с 23 ноября и по 28 декабря. При выборе победителей будут учитываться: оригинальность и красочность оформления двора, фасада дома, витражей, балконов; раскрытие новогодней тематики; оригинальность и неповторимость новогоднего украшения; санитарное состояние территории.

Победители будут награждены Благодарственным письмом главы города и памятным подарком. Число участников конкурса не ограничено.