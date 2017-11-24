Дизайнер Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю рассказал о том, как его не пустили в ночной клуб в Туве и назвал республику худшим местом в стране.

Артемий Лебедев заявил, что посетил все регионы России. В этом году он впервые побывал в двух автономных округах — Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском, а также в Эвенкии (Красноярский край). Дизайнер пояснил, что путешествовать по России ему нравится, и назвал лучшими городами страны Кострому, Торжок и Оренбург.

В то же время самое худшее впечатление на него произвела Тува.

«Не хочу никого обидеть, ещё тувинцы ребята такие, которые, в общем, тоже нож вставляют в бок, не особенно переживая, особенно если это белый человек, который гуляет по их вечерней столице, — но вот это прям реально очень неприятное место», — поделился впечатлениями Лебедев.

Он пояснил, что во время его визита в Кызыл его не пустили в местный ночной клуб.