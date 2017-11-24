В Красноярске стартовала аккредитация кафе и ресторанов на Зимнюю универсиаду-2019

Дирекция Зимней универсиады-2019 объявляет о старте аккредитации предприятий общественного питания: кафе и ресторанов, которые будут рекомендованы гостям и участникам Студенческих игр. Итоги подведут 1 апреля 2018 года.

Заведения, прошедшие отбор, получат свидетельство об аккредитации и будут включены в гид — «Путеводитель по кафе и ресторанам Красноярска», который распространят в гостиницах, аэропорту и других общественных местах. Он будет предназначен, в первую очередь, для гостей и болельщиков, которые приедут на игры из других городов и стран.

Путеводитель выпустят тиражом в 20 тысяч экземпляров на двух языках: русском и английском. В нем разместится информация с фотографиями, перечень услуг, сумма среднего чека и место расположения заведения. Информация о кафе и ресторанах также будет дублироваться в мобильном приложении Зимней универсиады-2019.

Количество аккредитованных заведений неограниченно, принять участие может любое предприятие общественного питания Красноярска. Из основных требований, предъявляемых к участникам, — наличие в меню блюд сибирской, русской национальных кухонь; персонал, соответствующий требованиям профессиональных стандартов индустрии гостеприимства; меню на английском языке; бесплатный доступ в интернет посредством WI-FI; система безналичного расчета; наличие парковки и банкетного зала.

«Аккредитация заведений общественного питания — это стандартная процедура, которая ранее применялась на XXVIII Всемирной зимней универсиаде 2017 в Алматы и Летней универсиаде-2013 в Казани. Нам важно организовать качественный и безопасный сервис для будущих гостей Зимней универсиады-2019, так как мы отвечаем за комфортное пребывание гостей в период проведения соревнований», — отметил руководитель Дирекции Студенческих игр Максим Уразов.

Для прохождения процедуры аккредитации владельцам сетей общественного питания необходимо заполнить заявление, предоставить копии документов: Устав организации, свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН), выписка из реестра ЕГРЮЛ, свидетельство о государственной регистрации (ОГРН), выписка из реестра ЕГРИП, сертификат соответствия, подтверждающий прохождение сертификации в Системе добровольной сертификации ГОСТ Р, и другие документы.

Материалы по теме Организацию питания для Зимней универсиады-2019 начнут тестировать в 2018 году

Сформированный пакет документов необходимо направить в Дирекцию до 1 февраля 2018 года. по адресу: город Красноярск, пр. Мира, 19/1 или направить на электронный адрес info@krsk2019.ru. Полный перечень документов, форма заявления и другие подробности можно найти в Положении, размещенном на сайте Дирекции.

В дни проведения Зимней универсиады-2019 в соответствии с требованиями Международной федерации студенческого спорта (FISU) для спортсменов и делегатов в Деревне Универсиады откроется пункт питания, в котором будут представлены национальные кухни: русская (сибирская), европейская (средиземноморская), азиатская, халяльная. Горячие блюда будут меняться ежедневно с повторением в 7 дней.