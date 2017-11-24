Организацию питания для Зимней универсиады-2019 начнут тестировать в 2018 году

Осенью следующего года в Красноярске начнут тестировать организацию питания, которую планируют применить на Зимней универсиаде 2019 года. В этих мероприятиях будет задействован краевой «Центр питания» — он выступит в качестве главного оператора на Студенческих играх.

Об этом накануне сообщил руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов на постоянной комиссии по подготовке к проведению игр в Законодательном Собрании края.

По требованиям FISU, на Зимней универсиаде-2019 должны быть бесплатные и платные сервисы питания. Бесплатное питание предоставят спортсменам, официальным делегациям, техническим специалистам и судьям. Платное организуют для представителей FISU, СМИ, а также для зрителей и представителей подрядчиков.

Главным оператором в организации питания выступит краевой «Центр питания». На время проведения Зимней универсиады-2019 с ним заключат контракт. Учреждение займется подбором персонала и его обучением. Для эффективной работы Центра закупят современное оборудование, которое установят как в самом учреждении, так и в спортивных объектах.

«Нами просчитаны рационы питания: 3 050 членов официальных делегаций сборных, мы должны обеспечить им четыре приема пищи, то есть фактически это 12 200 рационов в сутки. Фабрика-кухня будет работать в постоянном режиме. Сейчас параллельно ведется работа по составлению меню. Международная федерация студенческого спорта полностью оценила нашу технологическую цепочку. Сейчас с нами работают консультанты, которые до этого работали в Казани», — рассказал Максим Уразов.

Во время Студенческих игр каждый спортсмен ежедневно будет получать четырехразовое питание с энергетической ценностью не менее 5 000 ккал. Рацион атлетов будет разнообразным и сбалансированным по содержанию питательных веществ. В меню отразят религиозные требования и особенности питания гостей со специальными диетами. Для соответствия ожиданиям участников со всего мира, в него включат следующие кухни: местная русская (сибирская), европейская (средиземноморская), азиатская, халяльная. Горячие блюда будут меняться ежедневно с повторением в 7 дней.

Технологии приготовления на Зимней универсиаде-2019 станут самыми современными. Как подчеркнула руководитель «Центра питания» Елена Капитонова, они применяются во всем мире и считаются новейшими.

«На комбинате будут применяться три новейшие технологии, которые применяются во всем мире. Более свежих не существует. Это Cook and Chill — приготовь и охлади, Cap Cold — охлаждение в специальной таре и Suos-vide — приготовление в специальной таре под давлением. Эти технологии применялись в Сочи на Олимпиаде и в Казани на Универсиаде», — отметила она.

Не останутся без питания и зрители. Для этой клиентской группы Дирекция планирует выбрать красноярскую компанию общественного питания через аукцион. Ожидается, что победитель торгов разместит собственное оборудование на спортивных объектах и предложит зрителям различные закуски в формате «быстрой еды».

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Со следующего года Дирекция Зимней универсиады-2019 начнет составление меню. К лету в «Центре питания» завершится реконструкция, а осенью начнут тестовые мероприятия — дегустация и определение окончательного варианта карты блюд. После Зимней универсиады-2019 наследием для Красноярского края станет современное оборудование для приготовления пищи. Его распределят по 50 учреждениям, которые находятся в ведомстве министерства образования региона — это школы в разных районах.

«Самое главное, что мы получим краевое учреждение, которое по итогам Зимней универсиады-2019 зайдет в социальные организации и будет обеспечивать качественным питанием жителей региона», — добавил Максим Уразов.

По итогам обсуждения депутаты краевого парламента дали ряд рекомендаций, а также высказали предложения. Например, предлагается привлечь в качестве поставщиков продукции местных товаропроизводителей. Участники совещания поддержали эту инициативу.