Полицейские отправили в суд дело железногорских сутенеров (видео)

Четыре жителя закрытого города пойдут под суд за вовлечение девушек в занятие проституцией.

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Троих мужчин в возрасте 30-38 лет и 22-летнюю женщину задержали в помещении одной из саун Железногорска в марте этого года. По данным полиции, они подозревались в том, что заставляли девушек предоставлять интимные услуги. На момент задержания было известно о тех жительницах закрытого города, которые пострадали от действий злоумышленников.

Сегодня в краевой полиции сообщили, что расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы завершилось. Следователям удалось доказать вовлечение в проституцию семи девушек.

«В числе задержанных оказался и лидер группы — 38-летний местный житель, который разработал систему штрафов и правила поведения для девушек, определили роль каждому из своих подельников», — пояснили в полиции.

Всем четырем участникам предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса за организацию и вовлечение в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ и ч. 1 ст. 241 УК РФ). Материалы уже передали в суд, который в ближайшее время определит наказание для злоумышленников.

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