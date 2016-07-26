Опубликовано видео ночной перестрелки сутенеров и СОБРовцев в Красноярске

Управление Росгвардии по краю обнародовало кадры задержания сутенеров на проспекте Металлургов в Красноярске.

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии помогали сотрудникам уголовного розыска задерживать джип, в котором находились предполагаемые организаторы занятий проституцией, но получили отпор. Когда они блокировали машину, находившийся в ней мужчина открыл стрельбу по сотрудникам СОБРа. Ранив одного из бойцов, злоумышленники попытались скрыться, столкнувшись при этом со служебным автомобилем спецподразделения.

В ответ сотрудники СОБРа открыли огонь в сторону злоумышленников и начали преследование. «В районе дома 53 по проспекту Металлургов автомобиль подозреваемых был заблокирован. Стрелявший мужчина получил ранение. Офицерами СОБРа была вызвана бригада скорой помощи, а до ее приезда оказана первая медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе Росгвардии.

Спецоперация попала на камеру, которая была закреплена на одном из бойцов. На кадрах видно и слышно, что СОБРовец сделал предупредительный выстрел, а уже после — по колесам и в сторону подозреваемого.

Сотрудники следственно-оперативной группы и руководители подразделения уже изучили обстоятельства задержания и пришли к предварительному выводу, что сотрудники СОБРа правомерно применили оружие. Жизни бойца, который получил ранение, ничего не угрожает.