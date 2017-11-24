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Жители Канска в гараже устроили небольшой завод по производству алкоголя (видео)
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В Красноярском крае

Жители Канска в гараже устроили небольшой завод по производству алкоголя (видео)

7 декабря 14:17
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Полицейские поймали трех жителей Канска, которые установили в гараже линию по разливу алкогольной продукции.

Как пояснили в пресс-службе краевой полиции, мужчины взяли в аренду гаражный бокс и организовали там небольшой завод по производству поддельной водки. На кадрах оперативного видео видно, что смешивание спирта и воды злоумышленники производили в большом пластиковом баке, а затем заполняли спиртосодержащей жидкостью бутылки с этикетками популярных марок алкогольной продукции.

Нелегальный алкоголь в Канске

Видео: 24.мвд.рф

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На канистрах со спиртом, из которого делали поддельную водку, видны этикетки с указанием, что продукция «предназначена для наружного употребления и приготовления лекарственных форм». Всего в гараже правоохранители нашли 3,7 тыс. литров готовой «водки», 165 литров спирта, а также пустые бутылки, канистры и прочее оборудование для производства контрафактной продукции.

По данному факту следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ за производство, хранение и сбыт продукции без маркировки, предусмотренной законодательством. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

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