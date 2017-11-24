Полицейских проверят в связи с громким делом о контрафактном алкоголе (видео)

Минусинских полицейских проверят в связи с громким делом о крупной партии контрафактного алкоголя. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю. Эту информацию также подтвердили в краевой полиции.

Еще в начале ноября 2017 года на трассе Р-257 «Енисей» (бывшая М-54) полицейские задержали грузовик, в котором перевозили более 8,5 тысяч бутылок алкоголя без акцизных марок.

Дальнейшее расследование этого происшествия вывело оперативников на полномасштабное производство контрафактного алкоголя в Минусинске. Отсюда он расходился по всему Красноярскому краю, а также в Хакасию и Туву.

Совместную операцию полиция и ФСБ готовили около двух недель. Всего к ней привлекли более 70 силовиков, включая бойцов СОБРа и Спецназа ФСБ.

«Обыски и задержания подозреваемых проходили одновременно в 11 местах Минусинска и Минусинского района, где располагались складские помещения и подпольный цех по производству нелегальной алкогольной продукции», — рассказывают в полиции.

Всего было изъято более 20 тонн спиртосодержащей продукции и более 8 тонн готового алкоголя, а также пустые бутылки, канистры и оборудование для розлива и производства спиртного.

В связи с этим, следователи возбудили уголовное дело по ст. 171.1 (часть 6) УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В рамках его расследования задержано три жителя Минусинска, которые подозреваются в причастности к организации этого производства. Если их вина будет доказана, то им грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

«Помимо этого, в рамках расследования дела возникли серьезные вопросы к двум сотрудникам минусинской полиции, — рассказывают силовики, — их обвиняют в бездействии и непринятии мер по пресечению данной деятельности».

Служба собственной безопасности краевого МВД сейчас проводит служебную проверку. На это время оба полицейских отстранены от исполнения своей обязанностей.

«Если вина сотрудников будет установлена, материалы дела отправятся в следственные органы», — резюмируют полицейские.

Напомним, что в начале ноября 2017 года председатель общественной палаты Красноярска Вячеслав Дюков заявлял, что в Сибири действует преступная группировка, контролирующая рынок нелегального алкоголя. Об этом он говорил в рамках дела о похищении и убийстве красноярского бизнесмена-строителя.