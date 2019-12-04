В Красноярске круглосуточный супермаркет торговал алкоголем по ночам (видео)

Директора красноярского супермаркета оштрафуют за несвоевременную продажу алкоголя.

Как пояснили в пресс-службе городской полиции, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в микрорайоне Ботанический Октябрьского района Красноярска один из супермаркетов торгует по ночам крепким алкоголем.

Во время проверки полицейские выяснили, что в торговом зале алкогольная продукция размещена на двух стеллажах. На одном из них находилось объявление о том, что покупать спиртное можно только до 23:00, как и требует закон. Зато со второго, наполненного крепкими напитками, брать бутылки можно было круглосуточно. Сотрудники полиции сделали контрольную закупку после 23:00 и без проблем получили бутылку водки и пиво.

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Владелец магазина пояснил, что алкоголь ему передавало на реализацию кафе, которое имеет право торговать крепкими напитками круглосуточно. Поэтому он продавал в магазине спиртное, ссылаясь на лицензию заведения общественного питания.

В отношении директора магазина возбудили административное производство по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за нарушение требований розничной торговли алкоголем. Ему может грозить наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей. Окончательное решение по делу примет суд.

Напомним, городская полиция на прошлой неделе открыла горячую линию по которой горожане могут сообщить полицейским о продаже алкоголя без документов, бутылок без маркировки, а также о том, где спиртное продают в ночное время. Телефон с номером 8-950-436-38-50 работает круглосуточно.