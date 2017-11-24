«Норникель» направит 470 млрд рублей на развитие российской Арктики

Делегация «Норникеля» приняла участие в VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который прошел в Санкт-Петербурге с 4 по 6 декабря.

Вице-президент компании, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления Елена Безденежных выступила на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики с докладом об инвестиционных проектах горно-металлургической отрасти в Арктической зоне. Она отметила, что в период с 2017 по 2020 годы капитальные вложения «Норникеля» составят свыше 550 млрд рублей, из которых более 470 млрд рублей — инвестиции в реализацию проектов в российской Арктике.

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Кроме модернизации собственного производства, компания ведет масштабную программу обновления инфраструктуры. До 2020 года планируется замена шести выбывающих энергоблоков суммарной мощностью 550 МВт, 30 км ЛЭП, 111 км газораспределительных сетей. В 2018 году будет завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск», продолжается работа по обновлению Дудинского морского порта.

Безденежных подчеркнула, что привычные экономические модели сложно применимы к арктическим проектам из-за их высокой стоимости, длительной окупаемости и повышенных рисков. Реализовать такие проекты можно только при наличии мер государственной поддержки, а также неизменности налоговых, бюджетных и тарифных правил на весь срок проекта.

«По-нашему мнению, уже в ближайшее время можно было бы принять ряд точечных решений, которые повысят инвестиционную активность в Арктической зоне России. Мы предлагаем подготовить план мероприятий („дорожную карту“) по совершенствованию нормативно-правовой базы по стимулированию инвестиционной деятельности в Арктике», — отметила Безденежных.

По ее словам, речь может идти о стимулировании геологоразведочных работ, применении повышающих амортизационных коэффициентов, связанных с деятельностью в агрессивной среде и в проектах природоохранного назначения. Существенной поддержкой бизнесу может также послужить предоставление кредитов со стороны институтов развития и реализация инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства.

О необходимости взаимодействия с государством говорилось и в ходе сессии «Построение эффективной архитектуры безопасности в Арктике». «„Норникель“ имеет уникальный практический опыт обеспечения комплексной защиты 197 объектов, расположенных в арктических регионах. Для обеспечения безопасности критически важных объектов внедряются самые современные инженерно-технические системы и методы обеспечения безопасности: ситуационные центры, группы быстрого реагирования, мониторинг поверхности с применением беспилотных летательных аппаратов и т.д.», — отметил вице-президент компании, руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гасумянов. По итогам выступления Игоря Измоденова, начальника отдела мониторинга департамента корпоративной безопасности, предложения «Норникеля» по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности войдут в итоговую резолюцию форума, которая будет разослана в федеральные органы власти.

Значимым событием на форуме стало подписание трехстороннего соглашения между «Норникелем», ФГУП «Атомфлот» и «Совфрахтом». Документ предусматривает взаимовыгодное сотрудничество трех сторон в Арктической зоне и прилегающих к ней территориях. Его цели: обеспечение максимально эффективной коммерческой загрузки имеющихся мощностей, выработка методологических подходов и подготовка типовых логистических решений для сложных транспортных проектов и их практическая реализация.