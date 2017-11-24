За полярным кругом в Красноярском крае предложили собирать уникальный мед

Сбором меда на плато Путорана решили заняться представители Клуба исследователей Таймыра. Об этом со ссылкой на руководителя Станислава Стрючкова сообщило агентство ТАСС.

Два-три улья исследователи планируют поставить на одном из кордонов в Путоранском заповеднике, чтобы получить уникальный «разноярусный» мед. Его пчелы смогут собирать в разных климатических зонах на путоранских горах — здесь соседствуют тайга, лесотундра и арктическая пустыня.

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«Понимаю, что меда того будет немного, но это будет самый северный в мире мед, примерно с 70 градусов северной широты. Конечно, у него будет высокая себестоимость, но надеемся, что тем самым создадим прецедент, и появятся последователи», — пояснил Станислав Стрючков.

Исследователи рассчитывают на поддержку дирекции «Заповедников Таймыра», в состав которой входит три заповедника, в том числе Путоранский, и два заказника. По словам Станислава Стрючкова в Норильске в прошлом веке был опыт разведения пчел в теплицах — их использовали для опыления растений, а мед был лишь побочным продуктом.