На севере края уничтожили около тонны свежих груш

Сотрудники Россельхознадзора совместно с представителями прокуратуры провели в Норильске проверочные мероприятия по местам, торгующим фруктами и овощами. В результате рейда специалисты обнаружили, что на торговой базе «Урванцева» продают запрещенные ко ввозу в Россию фрукты.
Сотрудники изъяли 888 кг свежих груш. Согласно маркировке на коробках, страной происхождения фруктов являлась Польша.
Материалы по теме
Напомним, ввоз данной продукции на территорию страны запрещен постановлением о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации.
На фрукты отсутствовали товаросопроводительные документы. Запрещенные груши вывезли на полигон твердых бытовых отходов и уничтожили.
Ссылки по теме: