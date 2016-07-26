На севере края уничтожили около тонны свежих груш

Сотрудники Россельхознадзора совместно с представителями прокуратуры провели в Норильске проверочные мероприятия по местам, торгующим фруктами и овощами. В результате рейда специалисты обнаружили, что на торговой базе «Урванцева» продают запрещенные ко ввозу в Россию фрукты.

Сотрудники изъяли 888 кг свежих груш. Согласно маркировке на коробках, страной происхождения фруктов являлась Польша.

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Напомним, ввоз данной продукции на территорию страны запрещен постановлением о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации.

На фрукты отсутствовали товаросопроводительные документы. Запрещенные груши вывезли на полигон твердых бытовых отходов и уничтожили.