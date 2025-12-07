В Красноярске открыли памятник Михаилу Годенко

В красноярском сквере напротив ГорДК (пр. Свободный, 48) сегодня, 7 декабря, открыли памятник хореографу Михаилу Годенко. Памятник народному артисту СССР создала группа скульпторов под руководством Артема Мельникова из Санкт-Петербурга.

На церемонии врио губернатора Красноярского края Александр Усс поблагодарил всех присутствовавших: «Михаил Годенко приехал в свое время в Красноярск, но стал одним из лучших жителей города. Его творчество неразрывно связано с этой землей». Глава Красноярска Сергей Ерёмин отметил, что памятник открыли в знаковом месте: «Он очень гармонично вписался в нашу атмосферу. Годенко не доминирует над нами, он как бы с нами».

После церемонии красноярцы возложили к памятнику цветы.

Работы по созданию памятника обошлись краевому бюджету в 11 млн рублей. На благоустройство прилегающей территории выделили ещё 1,65 млн рублей. За проектно-сметную документацию край заплатил почти 225 тысяч рублей.

Михаил Годенко (1919 — 1991 гг.) — хореограф, балетмейстер, народный артист СССР. В 1963 году он возглавил красноярский государственный ансамбль танца Сибири, который теперь носит его имя. Творческий коллектив получил мировое признание, гастролировал более чем в 70 странах. Михаил Годенко похоронен в Красноярске на Бадалыке.