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В Красноярске открыли памятник Михаилу Годенко
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В Красноярске открыли памятник Михаилу Годенко

7 декабря 17:06
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В красноярском сквере напротив ГорДК (пр. Свободный, 48) сегодня, 7 декабря, открыли памятник хореографу Михаилу Годенко. Памятник народному артисту СССР создала группа скульпторов под руководством Артема Мельникова из Санкт-Петербурга.

На церемонии врио губернатора Красноярского края Александр Усс поблагодарил всех присутствовавших: «Михаил Годенко приехал в свое время в Красноярск, но стал одним из лучших жителей города. Его творчество неразрывно связано с этой землей». Глава Красноярска Сергей Ерёмин отметил, что памятник открыли в знаковом месте: «Он очень гармонично вписался в нашу атмосферу. Годенко не доминирует над нами, он как бы с нами».

После церемонии красноярцы возложили к памятнику цветы.

В Красноярске открыли памятник хореографу Михаилу Годенко. Он обошелся краевому бюджету в 11 млн рублей.
«Михаил Годенко был человеком непростой судьбы, но я всегда восхищался его оптимизмом», — сказал на открытии памятника врио губернатора края Александр Усс
На церемонию открытия пришли около 50 человек
Один из бывших солистов ансамбля танца имени Годенко прочел стихи
Красноярцы фотографировались рядом с памятником
Фото: Александр Паниотов/ www.krskstate.ru
Барельеф на постаменте памятника
Фото: Александр Паниотов/ www.krskstate.ru

Работы по созданию памятника обошлись краевому бюджету в 11 млн рублей. На благоустройство прилегающей территории выделили ещё 1,65 млн рублей. За проектно-сметную документацию край заплатил почти 225 тысяч рублей.

Михаил Годенко (1919 — 1991 гг.) — хореограф, балетмейстер, народный артист СССР. В 1963 году он возглавил красноярский государственный ансамбль танца Сибири, который теперь носит его имя. Творческий коллектив получил мировое признание, гастролировал более чем в 70 странах. Михаил Годенко похоронен в Красноярске на Бадалыке.

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края

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