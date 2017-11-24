Проспект Мира придется доделывать за счет городского бюджета

5 декабря 17:55 «Какой ещё тотальный контроль?»: мэрия не собирается пристально следить за новым ремонтом на Мира

Ремонт проспекта Мира в Красноярске закончат в следующем году. Об этом сегодня, 5 декабря, рассказал заместитель руководителя управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) Александр Горленко на встрече с журналистами.

Он напомнил, что в 2017 году центральную улицу города ремонтировали по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». На это из бюджета страны выделили 168 млн рублей. Накануне с подрядчиком расторгли контракт. Компании «ИЦ СпецПромПроект» заплатили 53 млн рублей за выполненную работу. Остальные деньги, это больше 114 млн рублей, Красноярск вернет в бюджет федерации.

То, что не доделал «ИЦ СпецПромПроект», придется заканчивать новому подрядчику, которого выберут в следующем году. Компании придется заняться благоустройством улицы: сделать ливневые канализации, поставить дорожные знаки, нанести разметку. Кроме того, подрядчик должен будет установить 199 светофоров и уличное освещение.

Горленко рассказал, что благоустраивать проспект придется за счет городских денег: «На следующий год город изыщет возможность и выделит средства для окончания работ, которые были предусмотрены в рамках текущего контракта».

На проспекте Мира до сих пор нет наружного освещения — опоры в город так и не привезли. Кроме того, из-за затянувшегося ремонта впервые за много лет на проспекте Мира не будет традиционной новогодней праздничной иллюминации.