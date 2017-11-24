Известные красноярцы в Москве почтили память Дмитрия Хворостовского

Политики из Красноярска почтили память Дмитрия Хворостовского в Москве. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин и представляющие регион в Госдуме депутаты Сергей Натаров, Пётр Пимашков, Раиса Кармазина и Виктор Зубарев посетили представительство Красноярского края в столице, где выразили соболезнования в связи с кончиной оперного певца.

В книге памяти Сергей Ерёмин выразил искренние соболезнования близким Дмитрия Хворостовского от всех жителей Красноярска, уроженцем которого являлся прославленный певец.

«Красноярец. Человек. Мужчина. Имя Дмитрия Александровича навсегда вписано в историю нашего родного города и края. Помним, любим, гордимся», — написал Сергей Ерёмин.

Депутат Госдумы Сергей Натаров предложил увековечить память Хворостовского:

«Став звездой мировой величины, Дмитрий всегда помнил, откуда он родом. Теперь наша очередь — увековечить память Дмитрия Александровича Хворостовского. Это будет лишь малая дань уважения и благодарности человеку, который дарил радость всем, кто хотя бы однажды слышал его голос. Человеку, который прославлял силой своего таланта не только Красноярский край, но и Россию».

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Напомним, о смерти известного оперного певца Дмитрия Хворостовского стало известно 22 ноября. Он скончался после двух с половиной лет борьбы с раком мозга в возрасте 55 лет. Последние дни он провел в окружении близких — в хосписе, неподалеку от своего дома в Лондоне. У него остались четверо детей.

Гражданская панихида и прощание с народным артистом России Дмитрием Хворостовским пройдут 27 ноября в концертном зале имени Чайковского в Москве. Затем состоится процедура кремации. Одну капсулу с прахом певца захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую отправят в Красноярск. Время и место похорон в родном городе певца, Красноярске, сообщат позже.

Хворостовский Дмитрий Александрович Советский, российский, британский оперный певец-баритон. Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки