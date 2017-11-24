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Известные красноярцы в Москве почтили память Дмитрия Хворостовского
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Известные красноярцы в Москве почтили память Дмитрия Хворостовского

24 ноября 17:12
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Политики из Красноярска почтили память Дмитрия Хворостовского в Москве. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин и представляющие регион в Госдуме депутаты Сергей Натаров, Пётр Пимашков, Раиса Кармазина и Виктор Зубарев посетили представительство Красноярского края в столице, где выразили соболезнования в связи с кончиной оперного певца.

В книге памяти Сергей Ерёмин выразил искренние соболезнования близким Дмитрия Хворостовского от всех жителей Красноярска, уроженцем которого являлся прославленный певец.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин и живущие в Москве депутаты Госдумы Сергей Натаров, Виктор Зубарев, Раиса Кармазина и Пётр Пимашков
Фото: www.admkrsk.ru
Сергей Ерёмин пишет соболезнования в книге памяти
Фото: www.admkrsk.ru

«Красноярец. Человек. Мужчина. Имя Дмитрия Александровича навсегда вписано в историю нашего родного города и края. Помним, любим, гордимся», — написал Сергей Ерёмин.

Депутат Госдумы Сергей Натаров предложил увековечить память Хворостовского:

«Став звездой мировой величины, Дмитрий всегда помнил, откуда он родом. Теперь наша очередь — увековечить память Дмитрия Александровича Хворостовского. Это будет лишь малая дань уважения и благодарности человеку, который дарил радость всем, кто хотя бы однажды слышал его голос. Человеку, который прославлял силой своего таланта не только Красноярский край, но и Россию».

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Напомним, о смерти известного оперного певца Дмитрия Хворостовского стало известно 22 ноября. Он скончался после двух с половиной лет борьбы с раком мозга в возрасте 55 лет. Последние дни он провел в окружении близких — в хосписе, неподалеку от своего дома в Лондоне. У него остались четверо детей.

Гражданская панихида и прощание с народным артистом России Дмитрием Хворостовским пройдут 27 ноября в концертном зале имени Чайковского в Москве. Затем состоится процедура кремации. Одну капсулу с прахом певца захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую отправят в Красноярск. Время и место похорон в родном городе певца, Красноярске, сообщат позже.

Хворостовский Дмитрий Александрович
Хворостовский Дмитрий Александрович
Советский, российский, британский оперный певец-баритон. Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки
Натаров Сергей Васильевич
Натаров Сергей Васильевич
Депутат Государственной Думы РФ VII созыва от Красноярского края (ЛДПР)
Пимашков Петр Иванович
Пимашков Петр Иванович
Депутат Государственной Думы РФ
Кармазина Раиса Васильевна
Кармазина Раиса Васильевна
Депутат Государственной Думы РФ

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