За новогоднее угощение в Красноярске придется заплатить больше

Стоимость набора продуктов для новогоднего стола образца 2017 года в Красноярском крае составила 6 151 рубль из расчета на четырех человек. Это на 5,7 % дороже, чем в 2016 году, сообщает Росстат.

По этому показателю регион оказался на 24 месте среди всех территорий России. Лидирует же Чукотский автономный округ, где новогоднее застолье обойдется в 8 179 рублей. Дешевле всего можно отпраздновать смену года в Ингушетии — всего за 3 153 рубля. В среднем же по России, новогодний стол стоит 6 096 рублей, что на 3,76 % больше, чем в прошлом году.

Сильнее всего среди традиционных продуктов для Нового года подорожали красная икра (18,57 %) и сливочное масло (13,57 %). А меньше всего — шоколадные конфеты, прибавив лишь 0,14 %.

Увеличился в цене и набор продуктов для традиционных российских новогодних салатов — «Оливье» и «Сельди „под шубой“». Первый подорожал на 0,84 % и теперь обойдется в 312,68 рубля. На второй же придется потратить 152,61 рубля, что на 1,52 % больше, чем в прошлом году.

А вот апельсины, лимоны и куры подешевели на 8,33 %, 8 % и 7,9 %.

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Привыкшим дарить на Новый год подарки, тоже стоит приготовиться к увеличению расходов. Так, почти на 4 % подорожали мягкие игрушки, кухонная посуда и туалетная вода, книги — примерно на 5 %, а коньяк и шоколад — на 1,5 % и 1 % соответственно.

Зато один из самых популярных подарков последних лет — смартфон — подешевел на 5,5 %.