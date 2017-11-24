В Красноярском крае растет зарплата, но падают реальные доходы населения

Статистики подсчитали доходы и затраты жителей Красноярского края.

По данным Красноярскстата, среднемесячная зарплата в Красноярском крае составила за 9 месяцев текущего года 39658,9 рублей. С прошлого года она выросла на 4,9 %, но с учетом роста цен ее увеличение составило лишь 1,6 %. Пенсии в Красноярском крае тоже выросли на 4,1 % с прошлого года и составили 13894,2 рубля. Но реальный размер выплат увеличился лишь на 1,8 %.

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При этом реальные доходы населения падают. Среднедушевые доходы населения в крае составляют 26622,4 рубля, что на 0,6 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, также снизились — на 3,5%.

В третьем квартале 2017 года величина прожиточного минимума на одного жителя края составила 11717 рублей в месяц. Для трудоспособного населения и детей эта сумма чуть больше — 12407 рублей и 12255 рублей в месяц соответственно. Для пенсионеров она составляет 9128 рублей в месяц. По сравнению с III кварталом прошлого года величина прожиточного минимума увеличилась на 5,7 %.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по краю на конец сентября 2017 года составила 4228,70 рубля в расчете на месяц на одного человека и с начала года увеличилась на 1,6 %», — отметили в пресс-службе.