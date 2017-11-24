В Норильске грабитель с пистолетом украл в магазине два тюбика зубной пасты (видео)

Молодой норильчанин пытался ограбить магазин, но скрылся с двумя тюбиками зубной пасты.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, вечером 29 ноября неизвестный мужчина с пистолетом пытался ограбить хозяйственный магазин в норильском районе Кайеркан на севере Красноярского края. Нападение записала камера наблюдения — мужчина угрожал оружием продавцу и требовал отдать деньги из кассы. Увидев, что к магазину подходит женщина, злоумышленник занервничал. Он разбил витрину, выхватил оттуда несколько упаковок зубной пасты и убежал.

Вспугнувшая грабителя женщина оказалась сотрудником полиции. Она передала информацию о происшествии коллегам, а сама проследила за парнем до одного из городских общежитий. Там 28-летнего злоумышленника задержали.

При обыске у него нашли пневматический пистолет и два тюбика зубной пасты.

Полицейские следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 чт. 162 за разбой. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.