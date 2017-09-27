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«Мы из Дудинки!»: фотоистория про столицу Таймыра

«Мы из Дудинки!»: фотоистория про столицу Таймыра

Интернет-газета Newslab.ru
27.09.2017
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Первое документальное свидетельство об основании поселения на месте нынешней Дудинки относится к 1667 году. Тогда стрелец Иван Сорокин написал, что основал зимовье у стрелки Енисея и реки Дудинки (в более ранней версии — Дудыпта).

Русские забрались в суровый север, естественно, ради прибыли — ясака, пушного налога, которым были обложены местные племена. Позднее стали усердно изучать другие местные ресурсы, надеясь найти что-то стоящее. В разное время в Дудинском зимовье побывали первооткрыватели и исследователи Харитон Лаптев, Семен Челюскин, Александр Миддендорф, Эдуард Толль, Фритьоф Нансен, Никифор Бегичев, Николай Урванцев и многие другие.

Первое историческое упоминание Дудинки. В этом письме от 1667 года стрелец Иван Сорокин рассказывает, что он «со товарищи» построил зимовье «пониже верхния Дудины реки».
Фото из открытых источников
Единственная достопримечательность Дудинки до начала ХХ века — церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. До наших дней не сохранилась. Снимок 1913 года.
Фото: taimyr-museum.ru
Дореволюционная застройка Дудинки вообще сохранилась только на фотографиях. Дом купца Попова, снятый в 1960-х годах
Фото из открытых источников
Бывший дом купца Сотникова, построенный в XIX веке. Фотография была сделана в 1930-е годы.
Фото: gorod-dudinka.ru

В XIX веке село Дудинское стало важным торговым центром на Енисее, но внешне этот статус на него никак не повлиял. Вплоть до начала ХХ века в Дудинке жило не более 70 человек, а ее главной достопримечательностью была деревянная церковь, до наших дней не сохранившаяся.

«Мы ожидали найти здесь многочисленные постройки, и поэтому можно себе представить наше удивление, когда мы увидели, что это знаменитое Дудино состоит всего только из семи-восьми полуразрушенных лачуг, одного недостроенного дома и деревянной часовни», — писал в 1876 году шведский ученый Г. Тэль.

К началу 1920-х облик будущей столицы Таймыра почти не изменился, только часовню в роли основной достопримечательности сменил «кабак».

«24 дома села, частью солидной деревянной постройки, частью полуземлянок. В Дудинке находится главный кабак, и тот горный хребет, что поднимается на север от села, называется „Кабацкий“, и тот остров, что виден напротив на зеркале Енисея, тоже Кабацкий», — сообщал в 1921 году начальник экспедиции инженерных путей сообщения С. Рыбин.

Майская демонстрация идет по мосту через ручей Ароматный, начало 30-х годов.
Фото: gorod-dudinka.ru
В 1920-е годы советская власть построила в Дудинке начальную школу, фельдшерский пункт и клуб. На этом довоенном снимке — сельский клуб
Фото: gorod-dudinka.ru
Так выглядела Дудинка в 40-е годы.
Фото: gorod-dudinka.ru
Деревянный речной вокзал в Дудинке, построенный в 1947 году, — одно из самых старых зданий города.
Нынешний облик речного вокзала.
Фото: e-river.ru
Детский сад «Чайка» — одно из первых кирпичных зданий в городе. Фото начала 50-х годов.
Фото: gorod-dudinka.ru

10 декабря 1930 года Дудинка стала административным центром Таймырского (Долгано-Ненецкого) национального округа. Население села стало заметно расти. Если в 1927 году здесь проживало 246 человек, то в 1937 году — 1345, а в 1940 году — 2221 человек. На ул. Советской, в центре Дудинки, были построены клуб и больница, почтовое отделение, магазины, типография. В 1931 году в Дудинке впервые показали кино, появилась телефонная связь, началась радиофикация.

«Дудинка строится, правда, не так бурно, как Игарка, но строится... И все же по сравнению с Игаркой лицо Дудинки расплывчато и неуловимо... Дудинка ничего не производит, в ней нет ни заводов, ни фабрик, ни промыслов — и это, несомненно, бросает на нее тень затишья», — писала в 1932 году газета «Советский Север».

Переломные для истории Дудинки события начались в 1935 году — тогда было принято решение о строительстве Норильского горнометаллургического комбината, для которого понадобился порт. Разместить последний решили в Дудинке, а для связи их — построить железную дорогу. В 1936 году началось строительство порта, а в 1938 году он принял первое судно.

Юные дудинчане, 1960-е годы.
Фото: vk.com/norilsk_v_vk
Турист на центральной улице Дудинки — Островского, 1960-е годы.
Фото: vk.com/norilsk_v_vk
Общий вид Дудинки в те же годы.
Фото: vk.com/norilsk_v_vk
Группа туристов, прибывшая в Дудинку на экскурсионном пароходе, 1960-е годы.
Фото: vk.com/norilsk_v_vk
И снова мост через ручей Ароматный, 1960-е годы. Это единственный объект в городе, относящийся к «лагерной» истории Дудинки 1930-1950-х годов. По этому мосту из пристани вели заключенных Норильлага.
Фото: vk.com/norilsk_v_vk
В порту Дудинки.
Фото: vk.com/norilsk_v_vk
На заднем плане — одни из первых кирпичных пятиэтажек Дудинки, расположенные на ул. Островского.
Фото: vk.com/norilsk_v_vk
Вид на Дудинку от железнодорожной ветки, ведущей к Норильску.
Фото: vk.com/norilsk_v_vk
Юные дудинчане, 1960-е годы.
Фото: vk.com/norilsk_v_vk

Дудинский порт, как и город и Норильский комбинат, строились руками заключенных Норильлага. Путь заключенных в Норильск шел через Дудинку. Людей привозили на баржах по Енисею, а с 1936 года — и по Северному морскому пути. Сохранились истории о том, как местные жительницы ходили встречать пароходы с заключенными, надеясь узнать в ком-нибудь своих мужей и отцов, потерянных за годы репрессий и войны.

В 1951 году Дудинка получила статус города. К этому времени здесь проживало уже более 13 тыс. человек, насчитывалось более 30 организаций и предприятий, главным из которых был порт. В 1950-е годы началось строительство двух- и и трехэтажных кирпичных домов, в 1960-е стали появляться первые четырехэтажные — их, как и в Норильске, строили на сваях. К 300-летию Дудинки, которое широко отметили в 1967 году, население города выросло до 16 тыс. человек.

В 1967 году Дудинка отмечала 300-летие, чему и посвящена эта фреска на ул. Ленина. Снимок 1977 года.
Фото: pastvu.com
Зимняя Дудинка, 1977 год.
Фото: pastvu.com
Снова туристы на фоне «юбилейного» дома.
Фото: vk.com/norilsk_v_vk
Новый жилой микрорайон у порта.
Фото из архива Леонида Сизова
Ночная Дудинка.
Фото из архива Леонида Сизова
Порт Дудинки.
Фото из архива Леонида Сизова
Речная пристань.
Фото из архива Леонида Сизова
Идет снос деревянных домов на ул. Ленина, начало 1980-х годов.
Фото: gorod-dudinka.ru

До начала 1990-х годов в городе активно строились новые микрорайоны и инфраструктура. Так, к началу 1980-х в 30-тысячной Дудинке появились детская больница, родильный дом, поликлиника, кинотеатр «Арктика», плавательный бассейн, универмаг магазин «Норильск». В 1981 году в Дудинке заработал газоконденсатный завод, выпускавший дизельное топливо и бензин — первый объект газоперерабатывающей промышленности на Таймыре.

К 1980-м знаменитый дом с фреской к 300-летию Дудинки приобрел веселый цвет.
Фото: gorod-dudinka.ru
Новостройки в пятом микрорайоне, прозванные «тремя богатырями». Начало 1980-х.
Фото: gorod-dudinka.ru
В 1970-1980-е годы в Дудинке вырос большой микрорайон девятиэтажных домов.
Фото: gorod-dudinka.ru
Административные здания на ул. Советской — милиция, окружной комитет партии, комсомол. 1980-е.
Фото: gorod-dudinka.ru
Дудинка полярной ночью, 1982 год.
Фото: gorod-dudinka.ru
Ночная Дудинка, 1980-е.
Фото: gorod-dudinka.ru

Сейчас в Дудинке и ближайших поселках живет примерно 24 тыс. человек. Градообразующим предприятием остается Дудинский морской порт — он обеспечивает круглогодичную навигацию и перевозку грузов по Северному морскому пути.

Фото Александра Дегтярева
Фото Александра Дегтярева
Фото Александра Дегтярева
Фото Александра Дегтярева
Фото Александра Дегтярева
Фото Александра Дегтярева
Фото Александра Дегтярева
Фото Александра Дегтярева

Интернет-газета Newslab.ru

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