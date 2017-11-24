Сергей Ерёмин вручил премию красноярским волонтерам

Глава Красноярска Сергей Ерёмин поздравил победителей премии «Человек года-2017» и вручил награду руководителю волонтерской организации «Поиск пропавших детей» Оксане Василишиной, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Накануне в Красноярске состоялось вручение премии «Человек года» за успехи в бизнесе и развитии города. Церемония награждения лауреатов прошла в краевом центре уже в седьмой раз.

В течение двух месяцев члены экспертного совета из списка номинантов выбирали победителей 11 категорий. В том числе, в сфере промышленности, строительства, медицины, ресторанного бизнеса, благотворительности.

Сергей Ерёмин поздравил лауреатов с победой и вручил награду руководителю общественной волонтёрской организации «Поиск пропавших детей» Оксане Василишиной, ставшей «Человеком года в сфере благотворительности».