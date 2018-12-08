Полицейские устроили облаву на проституток на улицах Красноярска (видео)

В Кировском районе Красноярска полицейские задержали девушек, которые оказывали интимные услуги.

Как пояснили в пресс-службе краевой полиции, накануне стражи порядка и СОБР Росгвардии задержали на улице Грунтовой несколько машин, в которых находились водители и проститутки. Организатора этого «бизнеса», 55-летнюю женщину, поймали в квартире, откуда она руководила действиями своих подчиненных. Всего стражи порядка доставили в отдел полиции больше 10 человек.

«В отношении 55-летней женщины, которая предположительно выполняла роль организатора преступной деятельности, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, свою вину злоумышленница признала полностью», — пояснили в пресс-службе.

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Дознаватели полиции уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ за организацию занятия проституцией. Женщине может грозить до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают, кто из задержанных какую роль играл в бизнесе, и выясняют количество эпизодов преступлений.

В пресс-службе не исключили возможности возбуждения еще одного дела — по факту вовлечения в занятие проституцией. Это позволит наказать не только организатора, но и водителей.