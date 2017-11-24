Ачинск стал молодёжной столицей Красноярского края-2018

Молодёжной столицей Красноярского края в 2018 году будет Ачинск. Об этом сегодня на сессии ачинского горсовета объявил мэр города Илай Ахметов. Завтра, 9 декабря, в Минусинске — молодёжной столице 2017 года — состоится торжественная церемония передачи статуса.

Материалы по теме Глава Ачинска проверил ремонт детской поликлиники и городского вокзала

Главная задача проекта «Молодёжная столица» — это популяризация возможностей и продвижение новых идей в сфере развития молодёжной политики в муниципалитетах региона.

В конкурсе на звание столицы 2018 года участвовали семь территорий края. В Ачинске в реализацию проектов и мероприятий молодёжной политики вовлечено более 22 тысяч человек, от общего количества молодёжи города или 51%. На следующий год Илай Ахметов поставил задачу увеличить вовлечённость до 70%.