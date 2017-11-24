Игра красноярских разработчиков вошла в список лучших мобильных игр 2017 года по версии Apple

Игра Flippy Knife команды красноярских разработчиков вошла в список Best of App Store 2017 года в номинации «Hyper-Casual Games».

Flippy Knife была загружена на AppStore 3 августа. Суть игры проста: зарабатывать очки, попадая острым предметом в цель. У игры есть несколько режимов с возрастающей сложностью.

На идею создателя натолкнули походы в лес с братом. Над этим мобильным приложением трудились 12 человек в течение полугода.

Команда разработчиков Beresnev Games — проект красноярца Олега Береснева. В 2017 году он вместе с коллегами переехал на работу в Чехию.

Best of App Store 2017