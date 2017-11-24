Ярмарка продуктов, квест с котами и стильный фестиваль: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

Суровых сибиряков не запугать легким морозцем, который синоптики обещают красноярцам на выходные. В субботу днем в городе будет −9 °C, а в воскресенье немножко похолодает — до −10°C. Выходные будут солнечными, но довольно ветреными — не забывайте шарфики и шапки.

Особенно это касается любителей активного отдыха: в субботу, 9 декабря, откроют каток «Центральный» на о. Отдыха. В этом году из-за ремонта он сместился и теперь находится слева, на месте стадиона «Юность». Спортивный праздник в честь открытия зимнего сезона начнется в 15:00, программа почти классическая: концерт, эстафеты, конкурсы и призы. Но! Ещё будут две дорожки для игры в кёрлинг (это где со швабрами камень катают), всех желающих научат в него играть.

И, разумеется, можно будет просто покататься на коньках. В этом году цены такие: вход на каток со своими коньками для взрослых 100 рублей, для детей до 14 лет — 50 рублей, детям до 7 лет бесплатно. Если нет своих коньков, то покататься будет дороже ровно на 100 рублей. Для взрослых вход на каток с прокатом коньков 200 рублей, детям до 14 лет — 150 рублей, детям до 7 лет — 100 рублей. Это за час. За каждый следующий час проката коньков придется платить ещё по 100 рублей.

Тех, кто предпочитает книги, плед и какао, обрадуем вот чем: в 17:00 в библиотеке имени Добролюбова (проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 102) прочитают лекцию об Айзеке Айзимове. Отец-основатель трех законов робототехники, на основе которых фантасты создавали свои миры, населенные роботами и людьми. Лекция бесплатная, без регистрации и смс.

Красноярцам, которые уже начали закупаться к Новому году или просто хотят вкусненького, рекомендуем сходить на фестиваль «Продовольственное кольцо». Он пройдет в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) в субботу. Продуктовая ярмарка будет работать в павильоне № 5 с 10:00 до 17:00. Это последний городской базар в этом году, больше не будет. Так что не упустите возможность купить фермерские продукты со всего края. Ещё там будет концерт, викторина и конкурсы с призами. Вход бесплатный, продукты, увы, за деньги.

В воскресенье, 10 декабря, в городе тоже будет много интересного. Например, в музее-усадьбе Юдина (улица Мелькомбинатская, 2/1) проведут квест «Коты-хранители». Спойлер: он о котах и кошках, которые живут в музеях. Начало в 12:00, билет стоит всего 100 рублей. Звоните и записывайтесь по телефону 221-14-44.

Давно известно, что в Сибири живут самые красивые девушки. Ну а тем, кто хочет выглядеть ещё лучше (что довольно актуально в преддверии корпоративов), можно сходить на фестиваль дизайнерской одежды и аксессуаров. Он пройдет с 11:00 до 21:00 в ТК «Галерея Енисей» (улица Дубровинского, 1И). Красноярским модницам будет где разгуляться: организаторы заверяют, что собрали самых-самых дизайнеров и стилистов, которые представят самую-самую одежду и украшения.

Другой вариант с пользой провести вечер воскресенья — отправиться на выставку «Енисейск — история в веках», которая открылась в Свято-Успенском мужском монастыре (ул. Лесная, 55 А). 149 экспонатов расскажут об истории старейшего города Красноярского края (просто для справки — Енисейску в 2019 году будет 400 лет, а Красноярску — 391). Выставка бесплатная, работает с 10:00 до 19:00.

Желаем хороших выходных!