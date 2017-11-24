В Красноярск на выходные придет морозная погода

На выходных в Красноярске похолодает. По данным портала Gismeteo.ru в пятницу, 8 декабря, сохранится облачная погода со слабым юго-западным и западным ветром. Температура в течение суток будет колебаться в пределах −4.. −6 °C.

В субботу ночью ветер сменится на юго-восточный и прогонит облака. С наступлением светлого времени суток температура не повысится, а продолжит падать — утром будет около −8 °C, после обеда столбики термометров будут показывать уже −9 °C, а к вечеру опустятся до отметки −11 °C.

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В воскресенье ветер усилится и будет весь день дуть с востока, на небе днем будет светить солнце. Утром уличные термометры покажут −12.. −14 °C, а днем будет около −10 °C.

Предстоящая рабочая неделя отметится переменчивой и снежной погодой. Дневная температура будет снижаться от −4 °C в понедельник до −12 °C в четверг, а затем столбики термометров снова поползут вверх — до −9.. −10 °C в выходные. Ночные температуры будут колебаться в пределах −11.. — 15 °C.