Красноярск накрыло серым смогом

Жители Красноярска со вчерашнего вечера жалуются на сильное загрязнение воздуха в краевой столице. Как сообщили в Среднесибирском УГМС, сегодня, 9 декабря в Красноярске ожидаются условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. При этом случаев «высокого» и «экстремально высокого» загрязнения на постах государственной наблюдательной сети ФГБУ «Среднесибирское УГМС» не зафиксировано, а режим НМУ введен не был.

В то же время, судя по фотографиям из соцсетей, ночью и утром в субботу смогом затянуло весь Красноярск — странная серая дымка была видна практически во всех районах города. Также сильный туман стоял и над Енисеем.

О повышенном уровне загрязнения свидетельствуют и показания счетчиков красноярских активистов, которые следят за качеством воздуха.

Судя по прогнозу синоптиков, завтра, 10 декабря ветер должен усилиться — он будет весь день дуть с востока. Возможно, это поможет улучшению экологической обстановки в Красноярске.

Напомним, что на прошлых выходных в Красноярске была похожая ситуация — тогда многие предположили, что её причиной стал туман, которым сопровождается перепад температур. Но в некоторых районах при этом чувствовался запах гари. Хуже всего ситуация была на улицах Копылова, Ады Лебедевой, Павлова, многие жаловались на плохое самочувствие: головную боль и невозможность дышать.