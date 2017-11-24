Контрафактный алкоголь на 2,5 миллиона арестовали в Дудинке

В Красноярском крае под суд пойдет предприниматель, планировавший продать в Дудинке поддельный алкоголь на 2,5 млн рублей.

Как пояснили в краевой полиции, партию нелегальной алкогольной продукции изъяли в конце прошлого года сотрудники краевого управления ФСБ в Дудинке. Владельцем груза оказался 32-летний предприниматель. Полицейские сумели выяснить, что 12,8 тыс. бутылок с алкогольной продукцией он купил в соседнем регионе по цене около 50 рублей за штуку.

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В пресс-службе пояснили, что на бутылках были наклейки, имитировавшие федеральные специальные марки. Данные поставщика и изготовителя сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В отношении владельца изъятого груза следователи полиции возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 за хранение и сбыт в особо крупном размере товаров без маркировки, предусмотренной законодательством. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

Расследование дела уже завершили, в ближайшее время его рассмотрит суд. Предприниматель находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в Красноярске полицейские открыли антиалкогольную «горячую линию» — по телефону 8-950-436-38-50 жители города круглосуточно могут сообщить о продаже алкоголя без документов, бутылок без маркировки, а также о том, где спиртное продают в ночное время.