«Возвращаемся с победой»: Путин приказал вывести войска из Сирии

Президент России Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Об этом он заявил во время посещения базы в сирийском Хмеймиме в понедельник, 11 декабря.

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил глава государства.

Во время выступления Путин отметил, что военные возвращаются в Россию с победой, а террористы, если «вновь поднимут голову», получат в ответ «такие удары, которых они пока и не видели».

6 декабря Генштаб России объявил, что территория Сирийской республики полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство». Президент тогда уточнил, что в Сирии «ещё могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа закончена».

Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. В ней принимали участие силы ВВС, ВМФ и спецназа, а также системы ПВО и артиллерия. Официальные потери России составили более 40 человек.