Бизнесмены Таймыра получат полтора миллиона рублей на развитие

Малый бизнес Таймыра обеспечат дополнительной поддержкой. Средства на общую сумму 1,5 млн рублей получат сразу две компании, сообщили в пресс-службе администрации Таймырского муниципального района.

Комиссия по вопроса предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства рассмотрела заявки от четырех бизнесменов и выбрала двух получателей. Им возместят 30 % от понесенных затрат, связанных с приобретением оборудования для развития и модернизации производства.

Так, победителем признали промысловое хозяйство «Енисей». Организация получит 637 тысяч рублей на возмещение части затрат на покупку семи спасательных надувных плотов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров на теплоходе «Близняк». Более 912 тысяч рублей предоставлено ООО «Жар.Птица» на возмещение части затрат, связанных с приобретением модульной печи, миксера и двух хлебных фургонов.

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В результате в 2017 году финансовую поддержку получили четыре субъекта малого и среднего предпринимательства Таймыра на общую сумму 1,7 млн рублей. Из них 407,5 тысяч рублей — средства районного бюджета и 1,3 млн рублей — краевого. Поддержка предоставлялась на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности, на осуществление деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма, а также затрат на приобретение оборудования для развития и модернизации производства.

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» действует уже девятый год. Ежегодно до 2019 года на её финансовую поддержку из районного бюджета предусмотрено 506 тысяч рублей. Кроме того, ежегодно администрация муниципального района участвует в конкурсах на софинансирование программ по поддержке предпринимателей.