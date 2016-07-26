На поддержку коренных народов Севера в крае добавили денег

В краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов увеличат расходы на социальные выплаты для жителей Крайнего Севера, которые ведут традиционный образ жизни, а также на научные исследования проблем коренных малочисленных народов. Соответствующие изменения накануне рассмотрели депутаты Законодательного Собрания на комитете по делам Севера.

И.о. министра финансов Владимир Бахарь напомнил, что по результатам обсуждения проекта бюджета в первом чтении правительство края внесло поправку, увеличив расходы на 2018 год в сумме 1,3 млрд рублей. Эти средства ко второму чтению распределят на решение тех проблем, которые обозначали профильные комитеты.

Что касается направлений ведения «северного» комитета, то правительство согласилось с предложениями депутатов. Так, на 22 млн рублей ежегодно увеличатся социальные выплаты на монтаж быстровозводимых домов лицам, ведущим традиционный образ жизни. Также поддержано предложение о выделении 5 млн рублей на научные исследования современных проблем коренных малочисленных народов.

При обсуждении проекта бюджета ко второму чтению заместитель председателя комитета Валерий Вэнго поднял вопрос об исполнении поручения губернатора края по увеличению финансирования передвижных мобильных служб по оказанию госуслуг. Он привел в пример случай, когда жителя поселка Носок для участия в грантовых проектах отправили за справкой об отсутствии задолженности по налогам из Дудинки в Емельяново. «Восемь месяцев прошло — и никакого движения!» — констатировал депутат. Владимир Бахарь заверил, что финансирование направления по созданию передвижных мобильных служб увеличено, и пообещал разобраться с этой проблемой.

В итоге комитет принял решение поддержать проект краевого бюджета во втором чтении.

Также парламентарии рассмотрели продление действия программы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Красноярского края» на 2020 год. Руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Геннадий Антоненко подробно рассказал об основных расходах программы на 2018 год, отметив, что объем ее финансирования увеличился на 66,6 млн рублей. При обсуждении программы депутаты высказали ряд предложений по ее совершенствованию. Анатолий Амосов, подводя итоги рассмотрения вопроса, отметил:

«Понимаю, что мы перевалили рубеж расходов по этой программе в полмиллиарда рублей ежегодно (точнее, 548 миллионов рублей). В 2017 году они составляли 490 миллионов. При сегодняшней финансовой ситуации, которая сложилась в крае, при дефиците бюджета мы сохранили основные направления поддержки и даже немного добавили на них средств, многое учли. Полмиллиарда на 16 тысяч коренного населения — это нормально, это действительно хорошая программа. Надо эффективно и грамотно использовать эти средства».

Депутаты также сформулировали рекомендации правительству края для включения их в проект постановления Законодательного Собрания в связи с принятием бюджета. Комитет предложил предусмотреть в 2018 году:

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