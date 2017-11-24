Начинающие фермеры Красноярского края получат дополнительную поддержку

Фермерские хозяйства Красноярского края получат дополнительную поддержку на развитие. Такое решение приняли на заседании конкурсной комиссии по предоставлению грантов, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства. Общая сумма финансирования составит почти 38 млн рублей. Дополнительные деньги позволят развить собственный бизнес 13 предпринимателям в сельской местности.

Таким образом, всего гранты на сумму более чем 145 млн рублей в 2017 году получат 50 начинающих фермеров. Большинство из них заняты животноводством, в частности разведением крупного-рогатого скота.

«В условиях кризиса и санкций на продукты из-за рубежа поддержка начинающих производителей сельскохозяйственной продукции особенно важна. Кроме того, их деятельность способствует созданию новых рабочих мест, социальному развитию территорий, — отметил заместитель председателя правительства Красноярского края — министр сельского хозяйства региона Леонид Шорохов. — Для получения гранта участники конкурса должны разработать бизнес-план и вложить в проект не менее 10 % собственных средств. Остальное — безвозмездная помощь государства. И она внушительная: 3 млн рублей».

Рассчитывать на получение гранта может не любой предприниматель в сфере сельского хозяйства, а именно глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте минсельхоза края в разделе «Гранты»

В случае получения поддержки начинающий фермер обязан взять на себя ряд обязательств по созданию не менее одного рабочего места на каждый миллион гранта, выполнить показатели своего бизнес-плана, в течение пяти лет заниматься только своим крестьянским хозяйством, предоставлять отчеты и прочее.

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Грантовая форма поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм реализуется в крае с 2012 года. В 2016 году запущено третье направление — «гранты сельскохозяйственным перерабатывающим и сбытовым потребительским кооперативам и потребительским обществам на развитие материально-технической базы» в размере до 70 млн рублей.

С 2012 по 2017 годы поддержка предоставлена 292 участникам. 235 из них — начинающие фермеры, 45 — главы КФХ, развивающие семейные животноводческие фермы и 6 — сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В прошлом году за эффективную реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования Красноярский край получил серебряную медаль Минсельхоза России.

Добавим, 13 декабря в министерстве сельского хозяйства края 13 фермерам вручат сертификаты на получение грантов.